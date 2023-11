Le premier module de l'ISS, Zarya, est en orbite depuis 25 ans !

Comme on l'a écrit plus haut, Zarya est indépendant, il peut donc en théorie passer plusieurs mois, voire plusieurs années, seul et sans occupant en orbite, même si ce n'est pas son objectif. Le décollage de la fusée Proton a lieu le 20 novembre 1998, et la réussite est au rendez-vous. Le module étend ses deux grands panneaux solaires, allume ses propulseurs pour régler son orbite à 51,6° d'inclinaison et 385 km d'altitude, communique avec le sol et peut même allumer son système de guidage pour les véhicules automatisés russes, la capsule Soyouz et le cargo Progress.