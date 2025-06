Le test opéré par Space Epoch a été réalisé ce 29 mai depuis le centre de lancement spatial maritime de Chine, au large de la province du Shandong. Il consistait à exploiter la technique VTVL, c'est-à-dire de décollages et atterrissages verticaux. Exploitée par SpaceX pour le Falcon 9 et plus récemment Starship, elle permet à la fusée de descendre verticalement en utilisant ses propres moteurs pour freiner et stabiliser sa chute jusqu’à l’atterrissage.