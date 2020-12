La première fusée réutilisable chinoise Long March-8 a fait son premier vol inaugural

Mais, surtout, la CZ-8 devrait être le premier lanceur commercial réutilisable, permettant de réduire encore ses coûts d’exploitation. Grâce à son marché intérieur, la Chine est déjà la première puissance spatiale en matière de nombre de lancements, l’année 2020 devant se clôturer avec 85 fusées chinoises mises sur orbite. Mais les industriels, notamment CASC et CASIC, espèrent aussi attirer de plus en plus de clients privés (et étatiques) étrangers.