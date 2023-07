Et la première fusée propulsée au méthane au monde à atteindre l'orbite est... chinoise !

Un choix particulier et novateur, les moteurs-fusées « méthalox » étant maintenant considérés comme des solutions d'avenir : c'est un choix équilibré entre le kérosène et l'hydrogène, c'est une combustion qui convient à des moteurs évolutifs vers de la grande puissance et c'est particulièrement adapté pour les opérateurs qui visent, à moyen ou long terme, la récupération et la réutilisation de leur fusée.

Landspace est le premier constructeur au monde à faire décoller une fusée Zhuque-2 au méthalox en décembre 2022, mais le tir échoua de peu, à cause d'une poussée insuffisante de ses moteurs auxiliaires du deuxième étage. Cette fois l'erreur est corrigée et ce 12 juillet 2023 à 3 h 00 du matin (heure de Paris), Zhuque-2 a atteint l'orbite basse avec succès !