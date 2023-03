Malgré une belle démonstration, Relativity Space n'atteint pas l'orbite avec sa fusée Terran 1

Les équipes de Relativity Space étaient prudentes. D'ailleurs, pour ce vol, le petit lanceur Terran 1 n'embarquait aucun satellite de ses futurs clients, ni même de coiffe amovible. Un simple cône et une masse de test avaient été installés sur le deuxième étage de la fusée.

De la même manière, le fondateur et P.-D.G. de l'entreprise Tim Ellis, 31 ans, avait expliqué à la presse qu'il souhaitait surtout que Terran 1 dépasse « Max-Q », l'instant de la montée au cours duquel la pression atmosphérique sur les flancs de la fusée (selon l'altitude et la vitesse) est maximale. Et pourtant, ce décollage visait bien l'orbite ! Après deux tentatives de décollage avortées, c'est donc ce 23 mars à 4 h 25 (heure de Paris) que Terran 1 a atteint la fin de son compte à rebours. La belle aventure a duré environ 2 minutes et 50 secondes.