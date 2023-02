Terran-1 est le premier lanceur imprimé en 3D et il ne va pas tarder à décoller

C'est une annonce qui a pris de nombreux observateurs de court. En effet, il semblait admis jusqu'ici que Relativity Space ne tenterait pas son premier décollage orbital avant d'avoir pratiqué un dernier test, avec un compte à rebours simulé et une mise à feu statique représentative. Mais il semble que Tim Ellis (fondateur de Relativity) et ses équipes sont suffisamment confiants pour une première tentative. D'autant plus, selon SpaceNews, qu'il y a quelques craintes qu'un test supplémentaire puisse finir par endommager à l'usure le premier étage. Ce dernier est en effet présent sur le site de lancement (LC-16) à Cape Canaveral depuis six mois environ, et à plusieurs reprises il a été mis à la verticale, sorti, rentré, rempli avec ses ergols… S'agissant d'un modèle de vol, il faut préserver son potentiel.