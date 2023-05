Starship : optimisme, travaux et même un procès, à quoi ressembleront les prochains mois ?

Pour le fondateur de SpaceX, l'inquiétude n'est pas de mise. S'il a admis que les dizaines de tonnes de béton et de métal pulvérisées sur la zone n'avaient pas été anticipées (selon lui, le large nuage de poussière n'était pas dangereux), il indique que ses équipes vont nettoyer le site et que cela ne se reproduira plus. En effet, SpaceX compte modifier son infrastructure de lancement pour la rendre, enfin, plus résistante. Cela va passer par l'ajout d'une large structure métallique refroidie et d'un système que l'on peut qualifier de demi-déluge sous la table de tir, de renforcements tout autour des réservoirs (qui vont passer à l'horizontale) et de la tour de lancement… mais aussi par une séquence modifiée dans l'allumage des moteurs Raptor de SuperHeavy pour qu'elle puisse décoller plus vite.