Ce prototype de fusée Nebula-M1 grimpe à 1 km d'altitude et revient se poser

Il s'agissait dans tous les cas du dernier vol de Nebula-M1, laquelle est équipée d'un petit moteur fusée Leiting-5 fonctionnant au kérosène et à l'oxygène liquide (avec un turboalternateur électrique, un peu comme un moteur de Rocket Lab). Cette version va laisser sa place à Nebula-1, qui est cette fois un prototype de véhicule orbital, et qui réalisera des tests à 10 et 100 kilomètres d'altitude, avec un moteur Leiting-20 plus puissant.