Et Relativity Space va pouvoir compter sur Eric Schmidt pour superviser ses efforts. « Je sais qu'il n'y a personne de plus tenace et de plus passionné pour faire avancer ce rêve », a confié Tim Ellis, le cofondateur de la jeune pousse qui vient de quitter son poste de P.-D.G. Il siègera tout de même au conseil d'administration de cette dernière.