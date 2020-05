Eric Schmidt, ex-dirigeant de Google, a quitté l'entreprise sans annonce en février

Eric Schmidt avait été PDG de l'entreprise entre 2001 et 2011 avant d'endosser le rôle de conseiller technique et de se retirer progressivement de la gestion quotidienne.

C'est sous sa responsabilité que le moteur de recherche est devenu une plateforme publicitaire plus que prospère et s'est développée sur le très profitable marché mobile, notamment avec l'acquisition du système d'exploitation Android et la plateforme de vidéos YouTube.

En 2011, Larry Page a repris les rênes de l'entreprise à Eric Schmidt qui est devenu président exécutif de Google puis d'Alphabet en 2015, chargé des relations extérieures. L'ancien PDG a occupé ce poste jusqu'en janvier 2018, avant de quitter le conseil d'administration du groupe et de s'effacer progressivement de l'organigramme.

Dans le même temps Eric Schmidt a concentré son intérêt sur le sujet de la défense. Il est membre du Defense Innovation Board, un groupe de travail qui conseille le Pentagone en matière d'innovaiton technologique. Une position qui contraste avec les récentes polémiques qu'a traversé Google, qui a dû abandonner un juteux contrat à 10 milliards suite aux protestations d'une partie de ses salariés.

Avec le départ d'Eric Schmidt et celui des co-fondateurs il y a quelques mois, il ne reste plus aucun membre historique à la tête de Google. C'est désormais Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, qui devra gérer la multinationale et assurer cette nouvelle phase de son histoire.