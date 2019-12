Sundar Pichai, P.-D.G. de Google, prend les rênes du groupe Alphabet

Une nouvelle gestion censée être plus efficace

Sundar Pichai doit désormais superviser l'intégralité des activités d'Alphabet

Source : Communiqué

Une page se tourne chez Google. Dans une lettre publiée sur le blog officiel de l'entreprise, les deux co-fondateurs du groupe, Larry Page et Sergey Brin, annoncent que Sundar Pichai, l'actuel P.-D.G. de Google, va prendre la tête du groupe Alphabet.», écrivent les deux fondateurs, qui restent toutefois actionnaires et membres du conseil d'administration du groupe.Larry Page et Sergey Brin expliquent vouloir, par leur départ, simplifier la gestion d'Alphabet : «».Les co-fondateurs ne tarissent pas d'éloges à propos de Sundar Pichai : «».Sundar Pichai, 47 ans, est entré chez Google en 2004. En 2015, il devient P.-D.G. de Google suite à la création d'Alphabet. L'homme est désormais responsable d'un mastodonte employant plus de 100 000 personnes autour du monde, et va devoir gérer les activités quotidiennes de Google en plus de la supervision des autres « paris » du groupe.Le patron aura désormais à sa charge la gestion des nombreuses activités de l'entreprise et de l'ensemble de ses divisions spécialisées dans le véhicule autonome comme Waymo ou la santé avec Verily et Calico.