Il y a un peu plus d'un an, le nouveau patron de YouTube, Neal Mohan, présentait la feuille de route pour la suite du développement de la plateforme. Un acte inaugural pour celui qui venait de remplacer la dirigeante historique de la boîte Susan Wojcicki, cette dernière ayant alors décidé de quitter son poste pour raisons personnelles. Une femme importante de l'écosystème, dont on apprend le décès.