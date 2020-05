Google repousse d'un mois la bêta d'Android 11

© Google

Toujours « sur la bonne voie »

Initialement, Android 11 devait être lancé début mai, à l'occasion de la Google I/O . Si l'événement a été annulé (même dans sa version en ligne ), Google avait jusqu'à présent souhaité maintenir tel quel le calendrier prévu pour Android 11.Dans un communiqué, l'équipe de Google justifie ce report par la pandémie du nouveau coronavirus, qui a obligé l'enseigne à réorganiser ses méthodes de travail. Elle déclare : «».L'entreprise décale ainsi l'ensemble de ses bêtas d'environ un mois. Elle affirme qu'elle reste ainsi «» d'une version finale publiée durant le troisième trimestre. La première bêta comprendra les API finales du SDK et du NDK, et pour les applications ciblant Android 11, elle rendra possible la publication sur Google Play. En revanche, la liste des appareils compatible avec cette bêta n'est pas encore connue.