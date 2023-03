Sur les images de Hubble, de plus en plus de traces... de satellites !

De façon étonnante, même avant que Hubble soit envoyé en orbite en 1990, des chercheurs avaient déjà publié une étude montrant qu'un nombre croissant de satellites artificiels allaient traverser le champ d'observation du télescope, provoquant des pertes fréquentes de résultats à cause de leur réflectivité élevée. Depuis 33 ans toutefois, le sujet est resté anecdotique ou presque : comme (presque) chacun le sait, le télescope Hubble est un incroyable succès et ses clichés partagés dans le monde entier ont fait avancer la science, la compréhension de l'univers et ont fasciné le public. Mais finalement, Hubble est-il de temps en temps victime des « streaks », ces traces lumineuses laissées par les satellites lors des photographies en exposition longue ? Et si oui, à quelle fréquence ? Une équipe menée par Sandor Kruk de l'Institut Max Planck a mené l'enquête sur les 20 dernières années. Et le premier constat est qu'environ 2,7 % des images du télescope orbital contiennent un ou plusieurs traits lumineux d'autres satellites. Peut-être plus important encore, ce chiffre augmente.