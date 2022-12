Découvrez cette image rare d'une collision de galaxies envoyée par Hubble !

Est-ce dans les vieilles casseroles qu'on voit les meilleures galaxies ? La question de l'âge du télescope Hubble fait régulièrement émerger le débat sur son remplacement, sur la possibilité de pratiquer une mission de service (malgré la retraite des navettes STS américaines) ou de le ramener sur Terre pour le choyer dans un musée, après tout ce qu'il a apporté à l'observation du cosmos.

Toutefois dans ce débat on oublie parfois à quel point Hubble est encore performant. À tel point que le calendrier qui liste les demandes et les observations allouées aux différents laboratoires est toujours rempli pour les années à venir. Et les images sont toujours aussi époustouflantes.