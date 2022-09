Hubble : Et si SpaceX allait aider le vieux télescope orbital ?

En effet Hubble aurait bien besoin d’une maintenance complète : changement de ses stabilisateurs gyroscopiques, travaux sur ses instruments, etc. Or ce n’est pas au menu de cette étude, même si Jessica Jensen, responsable du programme pour SpaceX, explique que l’entreprise travaille sur des « missions de service » plus étendues. Ce qui dépassera sans doute les capacités de Dragon. On notera que s’il ne s’agit ici que d’une étude de six mois (et non d’un plan ferme pour une mission), le fait que Hubble soit au centre du projet montre que l’intérêt pour le robuste mais vieillissant télescope n’est pas encore éteint…