Les projets d'exploration spatiale se multiplient (mission Artemis, la Chine qui travaille son plan lunaire pour avant 2030, les ambitions martiennes de Musk avec sa mission Starship de 2026) et les séjours en orbite s'allongent de plus en plus. Une nouvelle course à l'espace dans laquelle la compréhension des effets de l'espace sur le corps humain devient primordiale.

Au-delà des défis physiques bien documentés – perte de masse musculaire, déminéralisation osseuse, troubles du sommeil – une nouvelle dimension retient l'attention des chercheurs : l'impact de l'apesanteur sur les fonctions cérébrales. C'est pour cette raison que cette étude, publiée dans la revue Frontiers in Physiology. Publiée le 20 novembre, cette dernière a mis en lumière un phénomène jusqu'alors méconnu.