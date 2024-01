La VR et l'IA : deux nouveaux outils thérapeutiques pour le bien-être astronautes

Ce ne sera pas la première fois qu'un casque VR est envisagé en tant qu'outil thérapeutique. S'il y a bien un domaine où la santé mentale importe au moins autant que la forme physique, c'est celui de l'exploration spatiale. Les astronautes, lors de leurs missions, sont dans des conditions uniques et qui peuvent s'avérer anxiogènes. C'est en partant de ce constat que Coreod Space a développé une solution innovante à travers le SAT. Une technologie qui vise à « stimuler les fonctions cognitives et neuropsychologiques des astronautes, les aidant ainsi à survivre et à s'épanouir lors de leurs missions spatiales » selon Dr. Elise Jabès, fondatrice et CEO de Coreod Space.

Le casque SAT va au-delà d'un simple objet pour réduire le stress des individus. Alimenté grâce à l'IA, il est capable d'offrir une solution sur-mesure à chaque utilisateur.