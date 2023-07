Utiliser la VR pour soigner la schizophrénie : des scientifiques de Budapest font le pari

C'est une première dans l'histoire du soin de la schizophrénie. Ce dispositif, baptisé VR-ToMIS (Virtual-Reality based of Mind Intervention in Schizophrenia) a été développé en collaboration avec la startup vTime, qui a fourni le logiciel à l'équipe de chercheurs. Le programme thérapeutique est constitué de neuf séances au total. Il démarre d'abord par une session d'introduction pour habituer les patients afin de ne pas les brusquer ou les choquer. Par la suite, un travail en collaboration entre patients et thérapeutes débute et se déroule le long de huit séances de 50 minutes. Ces séances ciblent en particulier la sphère des interactions sociales.