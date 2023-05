Implants et pont digital : comment la technologie a rendu ses jambes à cet homme paraplégique

En quelques semaines d'entraînement après l'implantation dans sa moelle épinière, Gert-Jan a pu reprendre le contrôle de ses jambes, se lever, marcher et même grimper des escaliers. Les éléments périphériques de l'appareil, y compris les batteries et l'ordinateur qui contrôle l'ensemble, ont été installés dans un déambulateur, ce qui lui permet d'être complètement autonome.

Cependant, la progression de Gert-Jan ne s'est pas arrêtée là. En effet, 6 mois après le début de sa rééducation, l'homme a commencé à progressivement récupérer des fonctions neurologiques liées à la marche et à l'équilibre. La coordination entre les activités cérébrales et les mouvements des membres aurait favorisé l'apparition de nouvelles connexions nerveuses, mesurables même lorsque le pont digital est éteint. Bien que les chercheurs ne s'étendent pas sur le sujet, cela conduirait peut-être, sait-on jamais, à une récupération totale ou partielle du contrôle des membres, sans assistance.

Pour les équipes en charge du projet, il s'agit maintenant de faire d'autres essais sur de nouveaux patients et d'explorer d'autres applications comme la restauration des mouvements des bras et des mains. Elles pourraient même appliquer la technologie à d'autres indications cliniques, comme la paralysie due à un accident vasculaire cérébral. Par ailleurs, le développement d'une nouvelle version de l'appareil, miniaturisée et moins énergivore, est déjà en cours avec un industriel.

On espère que Gert-Jan sera le premier d'une longue série de personnes paraplégiques à retrouver l'usage le plus complet possible de son corps. Et surtout, comme il le dit lui-même, de pouvoir « se tenir debout avec un ami pour prendre une bière ».