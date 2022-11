Les start-up d'auto-thérapie ont le vent en poupe, mais qu'est-ce que c'est ?

En effet, de plus en plus d’applications dont le but est d'accompagner les personnes souffrant de problèmes mentaux modérés sont disponibles. Celles qui mettent en avant la thérapie comportementale et cognitive (TCC) ont particulièrement le vent en poupe : il s’agit d’un type de traitement psychothérapeutique qui aide les personnes à apprendre à identifier et à modifier les schémas de pensée destructeurs ou dérangeants, et est surtout utilisé pour traiter des troubles anxieux, le stress ou l’insomnie.