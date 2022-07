Les os des astronautes sont durablement affectés par les vols spatiaux de longue durée

Les voyages spatiaux de longue durée ne sont pas sans effets sur le corps humain. Après 60 ans de vol habité et plus de 40 années de séjours de plusieurs mois autour de la Terre, la médecine a identifié plusieurs séquelles chez les astronautes revenus sur Terre.

Leurs yeux sont touchés, de même que leur masse musculaire qui diminue en impesanteur. Les chercheurs ont également noté la perte de masse osseuse, que l'on peut associer à une forme d'ostéoporose. Néanmoins, jusqu'ici, les effets sur le squelette étaient considérés comme réversibles. Sauf que…

Une équipe canadienne a montré dans son étude que pour les vols les plus longs (6 à 7 mois et plus), une année complète sur Terre ne suffisait pas à régénérer la masse osseuse. Plus important, il y a des différences structurelles entre les os sains et ceux qui ont récupéré, le renforcement n'étant pas à l'identique. Pour certains astronautes, cela équivaut à un vieillissement osseux d'une décennie.