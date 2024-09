La rééducation promet d'être intense ces prochains mois pour Nikolai Chub et Oleg Kononenko. Les deux cosmonautes ont passé quasiment 374 jours en orbite au cours de leur mission, qui a démarré le 15 septembre 2023. Une rotation de plus d'un an pour les deux Russes, qui sont rentrés de l'orbite pour atterrir au Kazakhstan ce 23 septembre après-midi avec l'Américaine Tracy Caldwell Dyson.

Cette dernière, qui a tout de même passé 183 jours (6 mois) sur l'ISS, sera rapatriée à Houston pour le programme habituel de remise en forme de la NASA. Chub, qui effectuait sa première mission, et Kononenko (sa 5e) seront accueillis avec des tests médicaux spécifiques à la Cité des étoiles, où ils auront droit à un suivi particulier. Leur mission fut en effet la plus longue pour des individus sur la Station internationale. Seuls deux autres voyages spatiaux furent plus longs, ceux de Valery Poliakov et de Sergey Avdeev, sur Mir.