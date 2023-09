356 jours ! Ces trois astronautes dépassent aujourd'hui le record du vol le plus long sur l'ISS

C'est un record qui fait inévitablement penser aux missions de très longue durée qui ont pris place sur la station soviétique (puis russe) Mir, à la fin des années 90. Pendant plus de 15 ans, ces rotations de plus de 300 jours n'avaient plus eu lieu. Physiologiquement et psychologiquement, elles demandent du temps pour se réadapter, un suivi particulier, et dans le cadre de rotations en orbite basse, elles n'apportent pas un gain significatif.

Pourtant, les agences le savent bien, si un jour, elles s'élancent vers d'autres planètes, il faudra de l'endurance sur le long terme. Le sujet est relancé en 2015-2016 lors du « Year In Space » de Scott Kelly et Mikhail Kornienko, qui n'a finalement duré que 340 jours. Puis, en 2021-2022, avec Piotr Dubrov et l'Américain Mark Vande Hei, qui restent 355 jours sur la Station spatiale internationale. Ce record a été battu hier par l'équipage actuel, avec déjà 356 jours au compteur !