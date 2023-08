Crew-7 embarque pour la Station spatiale internationale, découvrez leur mission !

S'il faut espérer que leur arrivée lundi se passe bien, la semaine qui suivra sera particulièrement chargée pour l'équipage de la capsule Crew-7. En effet, ils entrent dans les quelques jours de transition, avec leurs collègues de Crew-6 encore présents, qui vont pouvoir les guider et les aider à être rapidement efficaces à leurs différents postes. Cela signifie aussi que durant quelques jours, ils seront onze sur l'ISS.

Pas de panique, ce n'est pas une situation si inhabituelle. Stephen Bowen et Warren Hoburg (USA), Andrey Fedyaev (Russie) et Sultan Al Neyadi (Émirats arabes unis) embarqueront pour leur amerrissage au large de la Floride, le 1er septembre au plus tôt, selon les conditions météorologiques au point prévu de leur récupération. Ces transitions sont très importantes pour certaines expériences de long terme, comme celles sur les habitats des plantes, la génération de tissus cellulaires ou tout simplement pour la gestion des tonnes de cargo récemment déchargées et rangées dans la station. Pas facile en effet de s'y repérer entre la théorie (les astronautes se sont entraînés au sol) et la pratique !