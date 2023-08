Quand et comment suivre le décollage de la mission Crew-7 vers la Station spatiale internationale ?

À quoi faut-il s'attendre pour ce 11e décollage habité de Crew Dragon ? D'abord, à T-3 secondes, les 9 moteurs de la fusée vont s'allumer, puis progressivement monter en puissance. C'est le dernier moment pour tout annuler, si le lanceur le décide. Juste après, la fusée se sera élevée au-dessus de son pas de tir. S'élançant dans la nuit, elle va progressivement tourner vers le large en gagnant de la vitesse et de l'altitude.

À T+2 minutes et 33 secondes, le premier étage de la fusée va se détacher pour entamer son voyage de retour sur Terre et devrait tenter de se poser sur la côte de Floride. Pendant ce temps-là, le deuxième étage poursuivra l'accélération de la capsule jusqu'à ce qu'elle atteigne un peu plus de 27 000 km/h, après quoi elle éjectera Crew Dragon avec ses 4 occupants. Ces derniers auront alors environ 48 heures de trajet pour rattraper doucement l'ISS avant de manœuvrer autour et de s'y amarrer dimanche matin.