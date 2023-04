STS-78 cherche cobayes pour voyage en navette

À l'exception du commandant de Columbia Terence Henricks, du pilote Kevin Kregel et de la spécialiste Susan Helms (tous américains), on retrouve donc dans la navette quatre « rookies » qui feront leur premier vol lors de STS-78. Les spécialistes de mission Richard Linnehan et Charles Brady en sont à leur première expérience orbitale, tout comme les deux spécialistes internationaux, le Canadien Robert Thirsk et le Français Jean-Jacques Favier.

Pour la NASA cependant, même si la navette n'embarque que 7 astronautes, l'entraînement est immédiatement conçu comme s'ils étaient 9 à embarquer. L'Espagnol Pedro Duque et l'Italien Luca Urbani sont formés aux mêmes manipulations que leurs collègues. Il faut aussi rappeler que si tous participent à des degrés divers aux expériences scientifiques, les rôles dans les missions de navette sont bien différents de ce qu'ils sont aujourd'hui dans l'ISS (au sein de laquelle chaque astronaute occupe un poste polyvalent). Le commandant Henricks déclarera après la mission qu'il a été impressionné par l'implication et la volonté des astronautes scientifiques pour remplir au mieux leurs très nombreuses tâches. Même avant le décollage, l'équipage se surnomme déjà « The Rat Crew », les rats de laboratoire.