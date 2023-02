NASA : 20 ans depuis le drame de Columbia, retour sur un traumatisme

Deux décennies sont passées, et les échos du drame de Columbia résonnent encore. À travers la déferlante d'images et de vidéos du crash, puis de la recherche des débris de l'orbiteur dans différents États américains, du Texas jusqu'à la Floride. L'enquête qui a suivi a mis une fois de plus le doigt sur des avertissements de sécurité qui ont été mis de côté par une hiérarchie mal informée et trop confiante dans les capacités de la navette après plus de 20 ans de vol.

Pourtant, un autre drame, celui de Challenger en 1986, aurait dû les encourager à davantage de prudence. Cet accident de STS-107 fit également basculer tout entier le destin des navettes américaines, forcées à prendre une retraite anticipée en 2011 et interdites de vol, à l'exception de l'ISS et de Hubble. La NASA est alors entrée dans une période noire avec de faibles budgets et un désamour du public qui a mis longtemps à revenir. Indirectement, ce drame permit aussi l'essor des nouveaux programmes publics-privés qui ont redoré le blason de l'agence…