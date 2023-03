L'astronaute français Jean-Jacques Favier est décédé, qui était-il ?

Il est d'abord formé pour la mission STS-65 (il sera réserviste), puis pour son vol sur la navette Columbia avec STS-78, qui décolle le 20 juin 1996. Avec l'aide du laboratoire orbital Spacelab, les astronautes vont réaliser un florilège d'expériences scientifiques de plus de deux semaines préparant les futures activités et les rythmes de la Station spatiale internationale. Après un vol record pour l'avion spatial américain de 16 jours et 21 heures, la navette se pose en Floride. Ce sera l'unique vol de Jean-Jacques Favier, qui reprendra après son retour en France ses activités d'enseignant-chercheur.