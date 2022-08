Vostok 2 : 17 levers de Soleil autour de la Terre

L’arrivée en orbite se passe bien, et les trois étages de la fusée ont amené Titov et Vostok-2 sur la trajectoire prévue : une altitude basse entre 178 et 257 km ! De quoi faire hausser les sourcils aujourd’hui (les stations orbitent autour de 400 km d’altitude), mais largement suffisant pour passer 24h et faire 17 tours autour de la Terre. A la fin de sa première orbite, alors qu’il reçoit les félicitations du premier secrétaire Khrouchtchev, Hermann Titov est en réalité souffrant ! Il s’agit du premier cas documenté de « mal de l’espace », qui n’affecte pas tous les astronautes… Ce mal, lié à l’oreille interne, met un temps certain avant de se dissiper et cause des nausées, peut entraîner des désorientations et surtout, c’est très inconfortable. Mais il n’y a rien de particulier à faire, sinon attendre que ça passe, et l’exiguïté de la capsule Vostok permet au moins de limiter les effets… Même si Titov n’arrive pas à s’alimenter comme prévu : le premier vrai repas pris dans l’espace ne passe pas comme une lettre à la poste. Toutefois, ce n’est pas une raison pour annuler la mission. Le cosmonaute rassure les équipes au sol et poursuit le programme qui lui a été assigné. Car contrairement à Gagarine, Titov a de quoi faire !