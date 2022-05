Vostok : petit tour de la première des capsules habitées

Vostok est donc une capsule spatiale composée d'un compartiment de descente, où peut prendre place un unique cosmonaute (ou astronaute, rappelons que les deux termes sont universels), et d'un module de service. Commençons par ce dernier, qui mesure 2,6 m de diamètre et est de forme conique. Il comprend les réservoirs, les batteries, le moteur principal qui ne sert qu'à freiner pour quitter l'orbite, et les petits propulseurs d'attitude qui permettent d'orienter le vaisseau. Pas de panneaux solaires, pas de compartiment orbital comme il y en a aujourd'hui sur Soyouz : tout est conçu pour protéger un maximum la sphère du compartiment de descente et assurer la survie de son passager, qui reste sanglé dans son siège tout au long du vol. Le module de service n'est pas conçu pour résister à la traversée de l'atmosphère, et doit donc être éjecté un peu avant. Lors du vol de Gagarine, cet équipement fonctionne mal et le module se désintègre alors qu'il est encore attaché à la sphère de Vostok.