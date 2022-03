L'avant-Garde : la première sélection de cosmonautes soviétiques

De plus, il ne s'agit pas que de trouver le meilleur, mais aussi celui qui respectera les ordres et ne prendra pas une mauvaise initiative. Nelioubov par exemple, montre des performances impressionnantes, mais son insubordination et son comportement sont des obstacles. La seconde moitié de l'année 1960 sera consacrée aux apprentissages directement liés aux missions Vostok : les commandes de vol, les communications, des stages de survie sur terre et en mer, des essais en centrifugeuse, des examens réalisés avec un taux bas d'oxygène, etc. Vostok vole déjà, avec notamment des animaux.

En janvier 1961, les six membres de « l'avant-garde » passent leurs derniers tests (parachutes, simulateurs) et leurs examens. Le 18, ils sont tous les six officiellement cosmonautes… Mais ne sont toujours pas présentés au public, que ce soit à l'international ou en URSS. Et pour le premier vol, les rumeurs se confirment : Youri Gagarine est pressenti comme le pilote le plus prometteur, avec Hermann Titov. Le mois d'avril s'approche vite…