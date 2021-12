Rumeurs complotistes et fake news… déjà pour le vol de Gagarine !

Il faut dire que le vol de Gagarine étonne. Non seulement les Soviétiques ont réussi à le ramener sans problème apparent (en réalité sa boucle autour de la Terre fut émaillée de petits soucis), mais en plus il est allé directement en orbite, et pas sur une trajectoire suborbitale. Se pourrait-il que l'URSS ait caché une série d'essais dramatiques ? L'idée fait son chemin. L'une des histoires qui prendra le plus de corps est celle des frères Judica-Cordiglia, deux radioamateurs italiens opérant dans un ex-bunker de la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils écoutent et publient à plusieurs reprises des enregistrements de messages de détresse et de terrifiants rapports. Par exemple, un véhicule habité qui s'éloigne, hors de contrôle, en direction de l'espace profond. Ou bien, en 1961, un cosmonaute qui suffoque à mort lors de sa rentrée atmosphérique. Et même, en 1963, la « première femme en orbite », victime à son retour après plusieurs jours en orbite de températures extrêmes au sein de sa capsule…