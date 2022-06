Poyekhali ! En 1961 pour la première fois, un humain orbite autour de la Terre

Malgré le statut de pilote de Gagarine, la capsule gère seule son orientation, et elle n'est pas équipée de moteurs pour changer d'orbite, juste pour freiner et quitter l'orbite. Ce qu'elle ne manque pas de faire d'ailleurs, en arrivant au large des côtes de l'Angola. C'est un moment critique, et si le freinage se passe bien, l'extinction n'est pas tout à fait contrôlée : la capsule se met à tourner sur elle-même, avec une rotation toutes les 10-12 secondes environ. Pour Youri Gagarine, impossible de regarder dehors : non seulement cela pourrait le rendre malade, mais en plus il peut se faire éblouir par le Soleil. Une phase désagréable débute alors, avec la rentrée atmosphérique. Le module de service ne s'est pas complètement décroché, et la capsule sphérique tourne dans tous les sens… Par acquis de conscience, le cosmonaute envoie quand même un message précisant que « tout va bien ». Heureusement, les câbles retenant le module de service brûlent, et le premier cosmonaute peut traverser l'atmosphère un peu plus sereinement. La décélération dépasse 9g à son maximum, mais le jeune homme est bien entraîné.