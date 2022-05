Mercury-Redstone : quand la NASA visait l'espace plutôt que l'orbite

Redstone, qui sera connu dans sa version pour le projet Mercury sous l'appellation Mercury-Redstone, est avant tout un missile balistique. Et comme sa lointaine cousine soviétique la fusée R-7 Semiorka, on peut facilement remonter son arbre généalogique jusqu'à la terrible fusée développée sous le régime nazi, le V2. Et même insister un peu, car le missile PGM-11 est directement issu des travaux des équipes allemandes rapatriées à la fin de la guerre lors de l'opération Paperclip. Il prendra le nom de Redstone, qui est la base de l'US Army (Arsenal de Redstone) au sein de laquelle les premiers essais de missiles ont lieu. Et figurez-vous que si le nom ne vous dit rien, on y fabrique toujours, plus de 70 ans plus tard, des moteurs et des fusées. Car l'ancienne base de Redstone est située à côté de Huntsville-Decatur en Alabama, berceau de l'entreprise ULA produisant Atlas V, Delta IV, mais aussi de l'usine ultra-moderne de moteurs fusées BE-4…