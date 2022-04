Sam, Ham, Enos ou Goliath : les précurseurs du programme Mercury

La NASA n'emploiera plus directement de chimpanzés, ou de petits primates, comme passagers principaux de ses véhicules après 1961. Pour une raison assez simple : les humains peuvent et veulent voler dans l'espace, et ils sont finalement les mieux placés pour développer des vols habités. Les singes ont permis (malgré eux) de montrer qu'il était possible de survivre dans cet environnement, que le stress du vol spatial était surmontable, tout comme la désorientation ou l'impesanteur. Ils y ont payé un lourd tribut, tandis que les systèmes et capteurs développés avec eux ont permis les progrès rapides de ces débuts de la « course à l'espace ».

Enfin, il ne faut pas oublier que si aujourd'hui, cette décision soulèverait sans doute plus de boucliers que dans les années 50 et 60, elle est à remettre dans son contexte. Les équipes au sol de la NASA et de l'US Air Force prenaient grand soin de leurs pensionnaires, considérant l'importance de leurs taches futures. La dernière pensionnaire d’Holloman, la seule femelle chimpanzé du programme entrainée pour être la « doublure » de Ham, Minnie, est décédée de son grand âge en 1998 (Ham est mort en 1983). Ce n'était pas forcément le cas dans toutes les branches de la recherche…