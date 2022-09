Décès de Valeri Poliakov, le seul cosmonaute à avoir volé plus de 400 jours d'affilée

Il y a des records spatiaux plus connus que d'autres. Les premiers à avoir atteint l'orbite ou marché sur la Lune, ceux qui ont pour la première fois poussé l'écoutille d'une station spatiale ou qui se sont aventurés en scaphandre dans le vide. Valeri Poliakov, qui est mort à 80 ans ce 19 septembre, est toujours l'humain à avoir passé le plus de temps dans l'espace en une seule mission, à savoir 437 jours, 17 heures et 58 minutes. Bien plus d'un an en orbite basse, dans les modules de la station russe Mir, entre le 8 janvier 1994 et le 22 mars 1995. Et pourtant, quelques minutes après l'atterrissage, il déclarera à ses camarades : « Nous pouvons voler vers Mars », avant d'insister pour marcher jusqu'à son siège.