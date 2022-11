James Webb dévoile deux galaxies du premier univers, extrêmement vieilles, exceptionnellement brillantes

Grâce à deux études publiées dans The Astrophysical Journal Letters respectivement les 18 octobre et 17 novembre, ce domaine pourrait déjà bénéficier d’une découverte révolutionnaire. En effet, les chercheurs ont daté deux galaxies observées par le télescope à seulement 350 et 400 millions d'années après le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d’années. Ce sont les galaxies les plus distantes, et donc les plus anciennes, jamais observées.