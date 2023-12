La NASA nous souhaite un joyeux Noël avec une belle image du Christmas Tree Cluster... situé à 2 500 années-lumière !

De plus, l'agence a dû combiner plusieurs séries de données provenant de télescopes optiques, infrarouges et à rayons X, pour l'orner de décorations de Noël. Ainsi, alors que les données optiques « sont représentées par des lignes et des formes vertes », les informations détectées par Chandra « sont représentées par des lumières bleues et blanches et ressemblent à des points lumineux sur le sapin », peut-on lire sur le site web de l'observatoire.

Cerise sur le gâteau, la NASA a pris la liberté de générer une petite animation pour faire clignoter cette guirlande improvisée. De quoi mettre Buzz Aldrin « dans l'esprit des fêtes », tout en nous souhaitant un joyeux Noël au passage.