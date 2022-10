Les équipes au sol réussissent une fois de plus à sauver la sonde lunaire CAPSTONE

On se souvient que quelques jours à peine après son décollage, la petite sonde CAPSTONE (25 kg, 20 x 20 x 30 cm) avait déjà fait vivre un enfer aux équipes au sol, qui avaient passé plusieurs jours à envoyer des commandes pour redémarrer l'ordinateur de bord. Ils y étaient arrivés, et plus de six semaines durant, le petit véhicule avait poursuivi son trajet vers son orbite lunaire si particulière.