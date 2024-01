Réussite ou échec ? L'atterrisseur japonais SLIM s'est bien posé sur la Lune, mais...

En réalité, dès l'instant de l'atterrissage, les équipes japonaises ont eu confirmation de deux choses : leur véhicule SLIM avait survécu à sa descente sur la Lune et pouvait toujours communiquer, et ses panneaux solaires ne chargeaient plus la batterie dont les niveaux avaient déjà commencé à baisser. Il s'agissait donc d'une course contre la montre pour comprendre le problème, mais aussi pour télécharger un maximum de données issues de la descente. Car rappelons-le, le but principal du « Moon Sniper » était de se poser à moins de 100 mètres d'un point précis sur la Lune, ce qu'il a très justement réussi à faire ! Ce 22 janvier, les autorités japonaises ont apporté quelques précisions. D'abord, le problème de chargement des batteries est lié à l'orientation des panneaux : SLIM est très probablement couché sur le côté. Et le soleil n'éclaire pas l'ouest sur la Lune actuellement, donc les batteries se sont déchargées.