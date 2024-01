Le petit atterrisseur japonais SLIM tente à son tour de se poser sur la Lune, et c'est aujourd'hui !

L'atterrissage, qui est au centre de la mission, est avant tout une démonstration technologique, puisque SLIM est petit et que ses équipements embarqués sont particulièrement prévus pour se poser. Des pieds déformables aux chocs, des panneaux solaires ultralégers, un système tandem de vision optique et radar… À 16 h 00 (Paris), SLIM freinera pour entamer sa descente, et 20 minutes plus tard, il aura réussi ou se sera écrasé. En cas de succès, en plus d'une célébration méritée, les Japonais espèrent étudier le sol lunaire avec un spectromètre, et deux minuscules robots éjectés dans la manœuvre finale.