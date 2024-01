Leurs cendres n'iront pas vers la Lune, l'atterrisseur Peregrine va s'écraser sur Terre

Bonne nouvelle ? Oui et non. Le véhicule, qui devait à l'origine faire une orbite lointaine complète avant de viser l'orbite lunaire, revient vers la Terre, et sa trajectoire bouleversée par la fuite l'amène vers une collision. « Une fin de mission raisonnable » pour les responsables qui ne souhaitent pas que Peregrine devienne un débris en orbite (ou pire, vers la Lune).

La désintégration est prévue pour jeudi, et à priori une majorité des éléments devraient se consumer dans l'atmosphère. Y compris le boitier métallique contenant les capsules de Celestis, une entreprise qui proposait aux particuliers d'emmener les cendres de défunts et quelques échantillons de leur ADN pour reposer une dernière fois sur la Lune. Malheureusement pour eux, leurs cendres seront bel et bien éparpillées sur Terre.