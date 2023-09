Trous noirs, collisions, explosions : le nouveau télescope spatial XRISM va voir l'univers extrême !

Il faut dire que tout le monde a encore en tête la mésaventure du précédent télescope en bande X japonais, Hitomi. Quelques semaines après son décollage en 2016, une perte de contrôle l'a fait tourbillonner sur lui-même, jusqu'à sa propre destruction. Il y a donc une attention toute particulière à ne pas répéter cette erreur.

XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, qui se prononce CRISM) est un imposant télescope de 2,3 tonnes au décollage. Il embarque deux instruments qui vont tous les deux travailler avec des rayons X « mous » (longueurs d'onde jusqu'à 10 nanomètres) avec des assemblages de miroirs concentriques, mais des capteurs différents. Il y a tout d'abord l'instrument japonais Xtend, capteur CCD qui va tenter de tout simplement « voir » le plus possible et à la meilleure résolution qui soit les émissions de rayons X, puis l'instrument Resolve, équipé d'un microcalorimètre, c'est-à-dire capable d'enregistrer de minuscules variations de températures et de couleurs des sources d'émissions en bande X.