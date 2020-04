Voici comment la NASA veut ramener des échantillons de Mars sur la Terre

Le rover Perseverance © NASA/JPL-Caltech

Une mission interplanétaire menée par plusieurs véhicules

Un projet inédit

Source : Nature

Au mois de juillet, le rover Perseverance de la NASA sera lancé pour se poser dans le cratère de Jezero sur Mars, sept mois plus tard. Ce lieu est susceptible d'avoir autrefois hébergé un lac où la vie aurait pu se développer. Perserverance aura pour but d'y collecter 30 échantillons géologiques afin de les ramener sur Terre.Si cette partie de la mission avait déjà été détaillée par la NASA, on ignorait comment les échantillons allaient revenir sur notre planète. Lors d'une réunion en visioconférence tenue le 15 avril dernier, Michael Meyer, scientifique en chef du projet, l'a enfin révélé.En 2026, un vaisseau conçu par la NASA sera envoyé jusqu'à la planète rouge et se posera dans le cratère de Jezero pour y déployer un petit rover développé par l' ESA . Ce dernier rejoindra Perseverance, récupérera les échantillons et les délivrera au véhicule « Mars ascent ». Il s'agit d'une petite fusée mise au point par la NASA qui décollera afin de se rendre en orbite autour de Mars, où un autre vaisseau de l'ESA l'attendra pour collecter les échantillons et enfin, les ramener sur Terre.», a affirmé Jim Watzin, responsable du programme d'exploration de Mars de la NASA. Si tout se passe comme prévu, les scientifiques pourront étudier des morceaux de Mars en 2031.Le prix de cette mission interplanétaire n'a pas été dévoilé, mais il devrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il s'agira par ailleurs de la première fois qu'un vaisseau sera lancé depuis Mars, il pourrait ainsi servir d'exemple pour les prochaines missions habitées sur notre planète voisine.Les chercheurs sont confiants sur la faisabilité de cet ambitieux projet : Perseverance aura déjà passé plusieurs années dans le cratère de Jezero où il aura pu sonder les environs, tandis que l'ESA devrait également être mieux renseignée sur la planète rouge grâce à la mission ExoMars qui a finalement été repoussée à 2022.