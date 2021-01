Record battu : un réacteur à plasma sud-coréen a atteint 100 millions de degrés durant 20 secondes

Le centre de recherche KStar dépasse ainsi ses homologues, aucun d'entre eux n'ayant jusque-là réussi à maintenir un plasma stable à plus de 100 millions de degrés pendant plus de 10 secondes. Ces durées, qui restent modestes, témoignent à la fois des avancées régulières dans le domaine et du défi qui s'impose aux scientifiques.