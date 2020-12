Nouveaux réacteurs nucléaires et catapultes électromagnétiques pour le futur porte-avions français

Pour autant, la Marine Nationale ne souhaite pas s’engager dans une aventure aussi hasardeuse que les réacteurs de nouvelle génération de l’EPR de Flamanville. Robustesse et fiabilité sont des maîtres-mots dans la Marine. Le nouveau K22 sera donc un réacteur à eau pressurisée dérivé du K15 de 150 MW équipant actuellement le Charles de Gaulle et les sous-marins français. Une solution évolutive plutôt que révolutionnaire, mais qui permettra de réduire les coûts et surtout de maintenir une compétence industrielle stratégique qui pourra servir aussi bien au secteur militaire qu’au secteur civil.