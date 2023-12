"Énergie (nucléaire) des étoiles" : le Japon inaugure le plus grand Tokamak au monde

Très utile, sachant que le JT-60 est dédié à la recherche, et non à prouver, comme son cousin plus moderne ITER, qu'il est possible de produire de l'énergie au-delà du breakeven sur des périodes significatives. Le JT-60 a donc été modifié et amélioré plusieurs fois en presque 40 ans : JT-60A, JT-60U et, à présent, JT-60SA dont la modification a démarré en 2013. En attendant ITER, il est le plus grand réacteur Tokamak au monde.