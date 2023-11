Une immense centrale solaire capable d’alimenter 850 000 habitants s’installe sur une ancienne base militaire

Les grands ensembles constitués de panneaux photovoltaïques, aussi connus sous le nom de centrales solaires, se démocratisent de plus en plus. On en trouve ainsi directement installés sur la mer, alors que des projets imaginent d'en construire directement pour être exploités dans l'espace. Mais c'est encore sur la terre ferme où l'on retrouve les projets les plus impressionnants, comme actuellement à Creil. Un modèle destiné à être reproduit un peu partout dans les années à venir ?