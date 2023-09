Des rocades en centrales solaires ? L’ambitieux projet de la ville de Bordeaux

Le projet a de quoi séduire, c'est certain, mais sa faisabilité repose sur une bonne entente entre la municipalité et l'État. En effet, ce dernier est propriétaire de la rocade de Bordeaux, et la réalisation du projet ne pourra pas se faire sans son accord. Suite à son échange avec la Première ministre, Pierre Hurmic s'est montré plutôt confiant. La réunion a été l'occasion de tenir un « échange constructif », selon ses paroles.